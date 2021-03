Stp: sciopero di 24 ore indetto dai sindacati per il 26 marzo

BRINDISI - Le organizzazioni sindacali ( Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna) hanno indetto 24 ore di sciopero per il prossimo 26 marzo 2021, pertanto le corse di Stp subiranno delle variazioni. Nel rispetto del regolamento aziendale, di cui all'articolo1 comma 2 della legge 146/90 e dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, dovranno essere garantiti i servizi urbani ed extraurbani da e per le zone industriali di Brindisi e Taranto per i lavoratori impegnati nelle lavorazioni a ciclo continuo, le corse di corrispondenza per i pendolari delle zone industriali e tutti i servizi nelle fasce orarie dalle ore 05:30 alle ore 08:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30. Non si esclude il verificarsi di cadute dei servizi urbani ed extraurbani nella giornata del 26 marzo 2021.