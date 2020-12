Tuffo di Capodanno, il Covid annulla l'edizione 2021

BRINDISI - La tradizionale e decennale manifestazione Tuffo di Capodanno" causa Covid quest'anno non si terrà. Ad annunciarlo i gruppi organizzatori dell'evento, “Summer Time” e la società sportiva di Viareggio Escape Tuscany Triathlon rappresentata dal presidente Aldo Angeli. L'appuntamento, quindi, è rinviato al 2022. "La sofferta ma necessaria comunicazione - si legge in una nota del gruppo - scaturisce dalla permanente situazione di emergenza sanitaria, valutata proprio in virtù dell’avvicinarsi di quello che, ogni anno, rappresenta il periodo di preparazione alla goliardata tutto cuore. E proprio in un periodo difficile e critico come quello che si sta vivendo, è stato tuttavia gratificante constatare la disponibilità confermata da quei partner, come il centro commerciale “Le Colonne” di Brindisi che ha sposato il progetto diventando punto di riferimento per iscritti e sostenitori, i media partner e le testate giornalistiche che supportano da sempre l’iniziativa, i commercianti della città che in ogni edizione donano i gadget messi in palio nella lotteria e gli sponsor che negli anni hanno permesso al “Tuffo di Capodanno” di diventare un appuntamento immancabile della tradizione brindisina in grado di unire l’amore per il mare e per i bagni fuori stagione alla solidarietà che ormai da oltre 10 anni tira fuori il meglio dei brindisini che ogni anno integra l'evento e viene destinata un beneficiario diverso".