Il sottosegretario al lavoro Tiziana Nasini in visita allo stabilimento Avio Aero

BRINDISI - Domani, venerdì 24 settembre, la senatrice Tiziana Nisini, sottosegretario al Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali sarà a Brindisi. Alle ore 10 visiterà, infatti, lo stabilimento Avio Aero, un business di Ge Aviation che opera nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi aeronautici civili e militari.

Lo stabilimento di Brindisi conta 720 dipendenti ed è storicamente dedicato alle attività di assemblaggio e manutenzione di motori aeronautici, soprattutto a supporto dell’Aeronautica Militare Italiana. Qui si assembla e si fa la manutenzione del motore EJ200 dell’Eurofighter, ma anche di altri motori come lo Spey, montato sui velivoli Amx della Forza Aerea Brasiliana. È anche la sede delle attività di progettazione e realizzazione di componenti per motori aeronautici e turbine aeroderivate, ovvero che derivano dai motori aerei ma vengono utilizzate per applicazioni industriali e marine.

All'interno dello stabilimento è attiva una nuova area dedicata alla produzione additiva in cui si realizzano componenti per il Catalyst, motore turboelica di nuova generazione. Nel pomeriggio, il sottosegretario, parteciperà al workshop “Il lavoro e le sfide del futuro" che si terrà nel castello Normanno-Svevo di Mesagne con inizio alle ore 15. L’evento è organizzato da giovani imprenditori di Confindustria Brindisi, dal Consolato provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro e dal Lions Club Mesagne, con il patrocinio della Città di Mesagne.