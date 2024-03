Calciatore perde i sensi dopo colpo alla testa: salvato dalle manovre di primo soccorso

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza sull'intervento salvavita nei confronti di un calciatore brindisino, Christian Quarta, che ha perso i sensi in campo dopo un colpo alla testa

L'adrenalina e la passione sono le forze motrici del calcio. La voglia di lottare é tanta, negli undici metri, soprattutto quando si é prospettati verso la partita di coppa, quel ritorno dei quarti di finale in un piccolo paesino siciliano dove l' U. G. Manduria é approdata per un unico obiettivo, superare il turno e vincere la coppa arrivando dalla strada secondaria in serie D. Determinazione e sangue freddo, quello che ci é voluto proprio ieri nel secondo tempo della partita quando a causa di un contrasto il 10 brindisino Christian Quarta viene atterrato con un duro colpo alla testa. I cori delle belle tifoserie hanno lasciato il posto a circa 15 minuti di sgomento paura lacrime e silenzi assordanti in quel di Paternó in attesa di vedere il compagno sveglio fino all'arrivo dei sanitari e dell'ambulanza ed é proprio in quel frangente che l'esperienza, la conoscenza della materia e la prontezza di riflessi dell'ex capitano tarantino Max Marsili hanno permesso al forte Christian Quarta di riprendersi prima di essere trasportato al nosocomio siciliano.

Poteva esserci chiunque in mezzo a quel campo e ci si poteva trovare impreparati ma questo non é accaduto grazie all'esperienza del professionista Massimiliano. L'importanza dello sport e dell'unione é soprattutto questa così come la consapevolezza che la gestione delle emozioni e la conoscenza delle manovre possono salvare delle vite in situazioni imprevedibili così come successo ieri davanti ad una numerosa cornice di pubblico. Che sia una vera e propria sensibilizzazione, anche in qualità di responsabile apicale del servizio Sport della cittadina natia di Quarta, verso gli organi sportivi e federali ad una conoscenza delle tecniche di primo soccorso che possono come in questo caso essere vitali. Grazie Massimiliano Marsili e buona ripresa Christian Quarta.

