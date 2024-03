Cambio prefetto, Matarrelli ringrazia La Iacona: "Una grande servitrice dello Stato"

BRINDISI – Si è chiusa recentemente, dopo poco più di un anno di lavoro, l’esperienza di Michela La Iacona nel ruolo di prefetto di Brindisi. Al suo posto si insedierà Luigi Carnevale, già dirigente della Squadra Mobile di Brindisi fra le fine degli anni ’90 e i primi anni 2000.

Per questo, il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, con una nota stampa, ha salutato il prefetto uscente: "Voglio manifestarle pubblicamente la mia personale gratitudine e quella dell’ente che rappresento per aver dimostrato, con encomiabile discrezione, passione per i temi nevralgici delle nostre comunità ed equilibrio nelle vertenze cruciali, come soltanto i grandi servitori dello Stato sanno fare. Confido di poter avviare, una volta insediato, analoga proficua collaborazione con il nuovo prefetto sua eccellenza Luigi Carnevale".

