Campo Di Mare: emessa ordinanza su divieti in spiaggia, multe fino a 500 euro

SAN PIETRO VERNOTICO - Con ordinanza sindacale n.37 del 9.08.2021, il sindaco di San Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo, ha disposto una serie di divieti che riguardano i comportamenti in spiaggia. Le violazioni delle disposizioni e prescrizioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.7 bis comma 1.bis del D.Lgs.267/2000 con una somma da 25 a 500 euro. Tra le disposizioni anche l'obbligo di lasciare libera la spiaggia attrezzata destinata alle persone con disabilità di recente installazione. Vietati, quindi, gli stazionamenti sotto la passerella di legno.

I divieti

Fino al 15 settembre prossimo, nella tratto di arenile di competenza del Comune di San Pietro Vernotico (marina di Campo Di Mare), fermo restando quanto disposto dalla Ordinanza Balneare 2021 Regione Puglia, sarà vietato: detenere a qualsiasi titolo legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione dei fuochi; campeggiare, accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull’arenile spazzatura, in special modo bottiglie di vetro e/o materiale plastico; pernottare, ed ivi stazionare dopo il tramonto.

Poi ancora: creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all’utilizzo della spiaggia pubblica da parte dei soggetti diversamente abili. A tal fine, nello spazio sottostante la passerella /scivolo in legno che dal lungomare consente la discesa in spiaggia è fatto divieto permanente di posizionarsi e sostare, nonché di praticare qualsiasi gioco. Lo spazio predetto deve quindi lasciarsi libero e sgombero da persone e cose mobili ed oggetti (borse, scarpe, ombrelloni, etc.) ad eccezione naturalmente delle strutture amovibili posizionate dall’Ente locale, la cui fruizione da parte dei soggetti diversamente abili deve essere totale ed incondizionata. E’ fatto divieto altresì di spostare la passerella in legno creando impedimento all’utilizzo della struttura amovibile ivi collocata da parte dei diversamente abili, se non per le operazioni di pulizia del litorale.

Vietato anche fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È sempre consentito, invece, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco, in misura e modalità consona all’ambito pubblico.

Vietato anche utilizzare attrezzature balneari e sostare sulla spiaggia dopo il tramonto; organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all’inquinamento acustico e comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza.

Inoltre hiunque utilizzi la spiaggia e l’arenile è tenuto all’osservanza delle norme anti- covid.