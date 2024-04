Campo Di Mare, immondizia a ridosso del parco giochi, Fi: "Brutto biglietto da visita"

CAMPO DI MARE - Lungomare sporco e pieno di spazzatura, cabina elettrica divelta e degrado generale. Si presentava in queste condizioni la marina di Campo Di Mare, di competenza del Comune di San Pietro Vernotico, nel pomeriggio di giovedì 4 aprile scorso. A chiedere un intervento immediato, anche in virtù del weekend in arrivo e alla luce delle numerose segnalazioni dei cittadini, il coordinamento cittadino e gruppo consiliare Forza Italia San Pietro Vernotico, guidati rispettivamente da Matteo Benatti e Michele Lariccia, quest'ultimo consigliere comunale e provinciale.



"Dalle foto allegate emergono cumuli di spazzatura in prossimità del lungomare ma soprattutto la pericolosità di cabine elettriche divelte all’interno del parco giochi. Al di là di ogni strumentalizzazione, che non fa parte del nostro essere, ci teniamo a segnalare la situazione abbastanza complessa che può interessare famiglie e bambini". Si legge in una nota inviata agli organi di informazione.

"Oggi ci limitiamo ad evidenziare solo questi pochi ma gravosi aspetti di degrado urbano con la speranza che l’amministrazione comunale dia delle risposte concrete - nonostante le cattive abitudini di cittadini incivili - visto l’arrivo della bella stagione. Forza Italia continuerà con costanza a mettere in risalto situazioni critiche ed impegnarsi a ridare luce e dignità al nostro paese". E le foto a corredo di questa segnalazione non hanno bisogno di ulteriori commenti.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui