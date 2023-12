Cavalcavia De Gasperi: "Stiamo valutando ordinanza di limitazione dei carichi"

BRINDISI – Il Comune di Brindisi sta valutando l'ipotesi di limitare i carichi sul cavalcavia De Gasperi, in attesa di affidare un servizio per la verifica dell’infrastruttura. E’ quanto emerge da una mail di riscontro del dirigente dell’ufficio Lavori Pubblici, Fabio Lacinio, in risposta alla segnalazione di Giuseppe Zippo sullo stato di degrado in cui versa il ponte che sovrasta la ferrovia, collegando il centro storico ai quartieri periferici.

Si tratta di un’arteria di importanza cruciale per l viabilità urbana, percorsa quotidianamente da migliaia di veicoli.Nella lettera al sindaco e all’assessore al Ramo, Zippo ha mostrato, con documentazione fotografica, una serie di criticità. Ossia: “Le lesioni del manto stradale – si legge nella lettera di Zippo - l’ammaloramento delle strutture in calcestruzzo, riferite a travi e piloni di sostegno, in aggiunta allo stato dei parapetti il cui deterioramento è emerso in occasione di sinistri stradali con il conseguente cedimento delle pannellature di copertura tracciano un quadro preoccupante”.

Zippo ricorda che già nel 2018, a seguito di controlli disposto dopo il crollo del ponte Morandi, emersero delle problematiche per cui fu impegnata una somma pari a 13 milioni di euro.

Questa la risposta del dirigente Fabio Lacinio: “Stiamo valutando l’adozione di una ordinanza di limitazione dei carichi sul ponte nelle more dell’affidamento di un servizio per la verifica statica dello stesso”.