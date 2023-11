Ceglie, giovani studenti scoprono e valorizzano il patrimonio della civiltà messapica

CEGLIE MESSAPICA - Questa mattina (21 novembre) in via Sant'Antonio Abate, il secondo istituto comprensivo guidato dal dirigente scolastico Daniele Laterza, ed il Consiglio comunale dei ragazzi, hanno inaugurato la targa didascalica di una tomba messapica risalente al IV secolo a.C. Nel settembre del 2006, in seguito a dei lavori di manutenzione, la tomba fu rinvenuta nel parcheggio della scuola media “Vinci”.

I giovani del Consiglio comunale dei ragazzi, coordinati dalle professoresse Maria Carla Maggiore e Gina Pellico, dopo aver intervistato il professore Isidoro Conte, che all'epoca era Sovrintendente onorario ai beni archeologici, in collaborazione con l'Amministrazione comunale hanno restituito questa importante testimonianza della civiltà messapica alla città.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione sono intervenuti Giuliano Urso, sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi, Francesca Venerito vicesindaco, l'assessore alla cultura Elena Bruno ed i consiglieri comunali Alice Gioia e Giulio Leo, promotore dell'iniziativa. I ragazzi hanno evidenziato l'importanza di dare la giusta dignità ad una traccia storica della propria città.



Tra gli altri interventi, quello del sindaco di Ceglie Messapica Angelo Palmisano, che ha sottolineato "l'importanza della visione dei ragazzi del Consiglio comunale, che proseguirà con altri progetti da loro ideati" e quello del vicesindaco Mariangela Leporale, che ha ribadito "la bontà dell'iniziativa che fa acquisire ai piccoli studenti consapevolezza della propria storia" ringraziando il corpo docenti e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto e della giornata.

A margine della cerimonia, il sindaco Palmisano ed i ragazzi del consiglio comunale hanno scoperto la targa dedicata alla tomba messapica. A chiudere, un momento musicale con l'inno nazionale della "Vinci Street Band" diretta dal docente e Maestro Michele Aloisio.