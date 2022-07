Scorribande notturne di auto e moto: "Le strade un circuito di gare"

CEGLIE MESSAPICA - Scorribande notturne a folle velocità di auto e moto che compromettono la vivibilità. E' quanto denunciano via social i cittadini di Ceglie Messapica, residenti in alcune zone periferiche della città, per sottileare il problema e chiedere aiuto affinchè intervengano gli organi preposti. Rumori infernali e molesti che non permettono di dormire, considerato che il giorno dopo si deve andare a lavoro. Un passaggio continuo, soprattutto, in zona Fedele Grande e via Matteotti che torna, immancabilmente e soprattutto d'estate, ogni sera fino ad oltre le 3 di notte. Macchine e motorini che sgommano velocissimi: "Le nostre strade trasformate nel circuito di Monza, manco fossero piloti di Formula Uno", si legge tra i commenti. Velocità e inquinamento acustico contro i quali i cittadini chiedono di prendere provvedimenti ma non manca la rassegnazione: "Grazie di cuore anche a chi dovrebbe vigilare sulla tutela della quiete pubblica e che in realtà non vigila un bel niente", si legge.