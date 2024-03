Le aree verdi comunali più "a misura di bambino": installati i giochi

CEGLIE MESSAPICA - Le aree verdi di Ceglie Messapica adesso sono più "a misura di bambini". Sono stati infatti installati dei nuovi giochi nei parchi cittadini del comune. Al via le operazioni di posa in opera di nuove attrezzature ludiche, come si evince da un comunicato, corredato da foto, del Comune.





Le attività, affidate alla Dettagli Urbani s.a.s. di Lattarulo Gianpaolo & C., con sede in Putignano (Bari), proseguiranno nelle prossime settimane e riguarderanno la villa comunale "Papa Giovanni Paolo II", l'area gioco di via San Lorenzo da Brindisi, l'area gioco di viale Risorgimento, l'area gioco di via Torino angolo via Bari e la villa comunale "Cento Pini".