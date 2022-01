"Cumuli di rifiuti nel centro storico e raccolta differenziata con tante criticità"

CEGLIE MESSAPICA - Dal centro storico alle piazze di periferia. Bidoni stracolmi di sacchetti di spazzatura, spesso anche lasciata per terra alla mercè di ratti o cani randagi. E' il quadro esposto con tanto di documentazione fotografica dei vari punti dalla consigliera comunale di "Radici d'Impegno", Isabella Vitale che parla di "raccolta differenziata" a rilento e a macchia di leopardo. "Come movimento politico - scrive in una nota la Vitale - più volte abbiamo sottolineato la necessità di porre attenzione sulle modalità con le quali viene eseguita nella città la raccolta dei rifiuti. Tralasciamo la questione che Ceglie risulta essere tra i Comuni che meno differenziano, la cosa che più duole è continuare a vedere cumuli di rifiuti nella città. L’amministrazione comunale, nella persona del sindaco e dell’assessore, continuano a parlare di buoni risultati, di giusta attenzione ma le criticità del servizio sono tante".

Il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, che riveste anche il ruolo di presidente dell’Aro (Ambiti di Raccolta Ottimale), nell'ultimo consiglio comunale, riferendo sulla questione rifiuti, ha dichiarato che nelle more della predisposizione della nuova gara d'appalto del servizio, la raccolta continuerà ad essere effettuata con il vecchio contratto. Nel frattempo, il Comune ha messo a disposizione dei cittadini una mail istituzionale (vigilanza.rifiuti@ceglie.org) per inviare segnalazioni di abbandono rifiuti o criticità sempre inerenti alla gestione rifiuti. Gli uffici comunali successivamente verificheranno prontamente le segnalazioni e provvederanno quanto prima alla risoluzione del problema.

"Questo per quanto riguarda le campagne e per la città? - chiede la Vitale - quali sono gli strumenti che l’amministrazione intende porre in essere per la pulizia di questo paese. E per pulizia non intendo solo una mancanza di attenzione nei confronti della raccolta di rifiuti. Ma intendo un’attenzione a 360 gradi, dalle aree verdi sempre più abbondante, ai marciapiedi, ai vicoli del centro storico sporche e lerci, alle ville comunali. Quanti sono gli operai addetti alla raccolta nella città? Che contratto di lavoro hanno? Quante ore svolgono? I mezzi per la raccolta quanti anni hanno? Funzionano? Sono a norma? Queste sono le questioni basilari che l’amministrazione dovrebbe affrontare e che probabilmente, visti i risultati, non affronta. Conosciamo le vicissitudini della vecchia gara, e quanta fatica e lavoro ha dedicato alla questione l'ingegnere Lopez, ma sappiamo che sono passati ormai tre anni e non è cambiato nulla".

"La qualità del servizio è sotto gli occhi di tutti - continua la consigliera d'opposizione - la problematica non riguarda, semplicemente, un cumulo di spazzatura in un angolo della città, che sarebbe già grave di per sé, ma è una questione di igiene pubblica, di topi, di gatti e di cani randagi, è una questione di qualità della vita e di benessere pubblico. E guardate bene che la ditta che effettua il servizio di raccolta rifiuti a Ceglie Messapica è la stessa di Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Sam Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, Torchiarolo. Insomma la ditta è uguale, i risultati sono diversi. Come 'Radici di Impegno' chiediamo al sindaco, anche e soprattutto perché presidente dell’Aro e all’assessore di porre in essere tutte quelle attività di controllo che sino ad oggi, evidentemente, non sono state poste in essere".