Una piazza in ricordo del partigiano Gennaro Conte, la proposta arriva in consiglio

CEGLIE MESSAPICA - Intitolare una piazza al partigiano Gennaro Conte. E' quanto chiesto da Isabella Vitale, consigliera comunale della lista "Radici d'impegno" nella seduta civica che si è svolta ieri (martedì 14 dicembre 2021) nella città messapica. L'istanza era già stata protocollata nel marzo 2021 ma nessun riscontro è pervenuto dall'amministrazione comunale.

"Ritengo che in questo momento storico, di perdita di valori e anche di memoria, in cui vengono messi in discussione i dei pilastri della nostra Costituzione, è importante che il Comune di Ceglie Messapica attribuisca ad uno dei suoi cittadini il giusto riconoscimento, e tanto anche in onore dei giorni in cui stiamo vivendo. Giorni in cui la memoria, la memoria del passato rischia di diventare presente", ha commentato la Vitale.

Gennaro Conte, nato a Ceglie Messapica nel1915 dove ha insegnato sin dal 1948, è stato un combattente del Movimento popolare. Antifascista, arrestato dalla polizia fascista nell’agosto del 1937 (a soli 22 anni) e condannato dal Tribunale Speciale a 6 anni di carcere, partigiano nella Guerra di Liberazione nella divisione Arezzo-Brigata Pio Borri, ha ricoperto la carica di consigliere comunale e provinciale e per decenni componente il comitato direttivo e della commissione federale di controllo della federazione provinciale di Brindisi del Partito Comunista Italiano. Nell’agosto 2020 la vita del maestro Conte è stata ricordata in un libro del poeta e scrittore Vincenzo Gasparro.

"Gennaro Conte - continua Isabella Vitale - in occasione del 25 aprile era un testimone vivente di quanto dolore fosse costata la libertà ed era lui a ricordare che la libertà non è data per sempre, ma noi la dobbiamo coltivare, praticare e difenderla. Una figura importantissima della nostra storia, per questo motivi ritengo doverosa la richiesta al sindaco e alla giunta di intitolare a Gennaro Conte una strada o un significativo luogo pubblico della nostra citta".