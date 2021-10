Scongiurata la chiusura dell'ospedale di comunità: in arrivo nuovi posti letto

CEGLIE MESSAPICA - Il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano ed il consigliere comunale Cataldo Rodio hanno incontrato questa mattina (giovedì 28 ottobre) presso la sede Asl di Brindisi, il direttore generale, Giuseppe Pasqualone, affinchè non chiuda l'ospedale di comunità messapico oltre a trattare temi imporanti quali il riordino dei servizi per i cittadini. "A breve - spiega il sindaco Palmisano - la comunità alloggio per disabili psichici, attualmente a Cisternino, verrà allocata in via provvisoria presso la struttura ex Cim di via Sant’Antonio Abate in attesa di essere trasferita presso il Pta di Ceglie Messapica. Altrettanto provvisoriamente il nostro ospedale di comunità rimarrà presso gli attuali locali in previsione di un trasferimento definitivo presso il quinto piano della struttura ospedaliere al termine dei lavori di ristrutturazione."

Nuovi posti letto sono in arrivo per l’ospedale di comunità co il definitivo trasferimento al quinto piano. Stanno, inoltre, partendo anche gli importanti lavori di ristrutturazione esterna dell’ospedale cegliese che ridaranno decoro e sicurezza alla struttura. "È pronto anche il permesso a costruire e, quindi, presto si avvieranno anche i lavori per la realizzazione del Centro Risvegli - conclude il primo cittadino e ringrazio, Giuseppe Pasqualone, Stefano Termite, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl e Domenico Suma, direttore del dipartimento di Salute Mentale per l’attenzione verso il nostro territorio e per il potenziamento dei servizi sanitari per i cittadini. La collaborazione e la sinergia tra le istituzioni portano sempre buoni frutti."