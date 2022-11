Chiusura ciclo carbone: due appuntamenti con il Cobas

BRINDISI - Il sindacato Cobas organizza per il prossimo fine settimana due iniziative rivolte a dare continuità alle proposte fatte da anni sulla chiusura del ciclo del carbone che resta al 2025. "Dove alla nostra città viene chiesto un ulteriore sacrificio di aumento della produzione elettrica della centrale Enel di Cerano, dovuta ad una guerra in Ucraina che produce solo ricchezza per le compagnie dei combustibili, delle armi degli speculatori di ogni risma"

Le iniziative

Venerdì 25 novembre giornata di informazione sulle proposte Cobas davanti alla Centrale Enel di Cerano e a Costa Morena. Sabato 26 Novembre ore 9 incontro con l’onorevole Mauro D’Attis presso la sede dei Cobas di viale Commenda, 74 aperta atutti. "D'Attis illustrerà le sue iniziative rivolte alla applicazione dalla legge, legge nata da un suo emendamento e da un altro onorevole di Civitavecchia, con cui si mettono dei paletti per la fase di uscita dal carbone e per realizzare delle proposte occupazionali alternative. Ricordiamo solo che la applicazione della legge ha già subito dei ritardi dovuti alla ultima competizione elettorale".