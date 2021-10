Rifacimento asfalto a Mesagne: chiusura al traffico in via Marconi

MESAGNE - Il tratto di Via Marconi compreso fra via Confalonieri e via Benevento, a Mesagne, sarà chiusa al traffico, e quindi anche interdetto alla sosta, da lunedì 18 ottobre fino al 6 novembre 2021. Lo prevede un’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale di Mesagne, Teodoro Nigro. In quell’arco temporale la via sarà infatti interessata da lavori di rifacimento del manto stradale che saranno effettuati dalla società Zara Appalti srl di Aversa.