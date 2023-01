Un circuito per la corsa campestre a disposizione degli sportivi francavillesi

FRANCAVILLA FONTANA - L’area destinata al nuovo Fermi comincia a rinascere grazie allo Sport. Il terreno di circa 35 mila metri quadrati, ceduto dall’Amministrazione comunale alla Provincia di Brindisi per la costruzione del nuovo campus scolastico, su proposta della Asd Imperiali Atletica si è trasformato in un circuito dedicato alla corsa campestre e all’attività fisica all’aria aperta.

Ragazzi e sportivi francavillesi da alcuni giorni hanno a disposizione un percorso da 1 km delimitato da un tracciato in terra battuta lontano da automobili e traffico. In base all’accordo stipulato con l’Amministrazione comunale, Imperiali Atletica si occuperà della manutenzione dell’area e potrà utilizzare il terreno sino a quando la Provincia non avrà necessità di entrare in possesso dell’area per gli adempimenti connessi all’avvio del cantiere.

“La proposta di Asd Imperiali Atletica – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – ha incontrato subito il nostro interesse. Per tutto il tempo necessario alla Provincia per il reperimento delle risorse e l’avvio dei lavori per la nuova scuola, prende il via di fatto la riqualificazione di una ampia area al momento libera che potrà ospitare giovani, appassionati di corsa e semplici cittadini alla ricerca di un luogo dove passeggiare in sicurezza lontano dai gas di scarico.”

Il circuito ospiterà venerdì 20 gennaio a partire dalle 8 le ragazze e i ragazzi delle scuole francavillesi per lo svolgimento della fase comunale dei Campionati studenteschi. “Finalmente – conclude l’assessora allo Sport Maria Angelotti – la nostra Città ha uno spazio pubblico dedicato alla corsa campestre. Insieme ad Imperiali Atletica siamo felici di accogliere il 20 gennaio ragazze e ragazzi appassionati di sport che esprimeranno tutto il proprio talento in una giornata dedicata a loro”.