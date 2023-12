Cittadinanza onoraria a monsignor Alfonso Bentivoglio di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Nella mattinata di oggi, giovedì 28 dicembre, durante il consiglio comunale di Francavilla Fontana, il Capogruppo di Idea per Francavilla, Vanni Calò, si è fatto promotore, insieme a tutti i Consiglieri comunali, del conferimento della cittadinanza onoraria a mons. Alfonso Bentivoglio, rettore e parroco della Basilica Pontifica Minore del Ss. Rosario di Francavilla Fontana. Dopo vari interventi del sindaco Antonello Denuzzo, dell’assessore Sergio Tatarano, dei consiglieri Michele Iaia, Maria Passaro, Mimmo Bungaro, Alessandra Latartara e Alessio Curto che hanno tutti indistintamente apprezzato e sostenuto la proposta del capogruppo Calò, si è proceduto alla votazione e, all’unanimità, il Consiglio ha votato favorevolmente al conferimento della Cittadinanza Onoraria a mons. Alfonso Bentivoglio.

"Le motivazioni che mi hanno spinto, insieme a tutti i consiglieri comunali, a richiedere tale onorificenza - ha detto il Cìcapogruppo Calò - si riassumono in questa breve presentazione di mons. Bentivoglio: mons. Alfonso Bentivoglio è stato ordinato sacerdote il 5 gennaio 1974 per imposizione delle mani del Vescovo mons. Alberico Semeraro. Dopo aver assunto diversi incarichi diocesani, tra i quali Vicario Episcopale di mons. Armando Franco e rettore del Seminario Minore della diocesi di Oria, l’1 ottobre 1999 veniva designato parroco dell’allora Collegiata del Ss. Rosario, la cosiddetta Chiesa Madre di Francavilla. Metà del suo ministero sacerdotale, dunque, lo ha svolto nella nostra città di Francavilla Fontana, vivendo e radicandosi nella città degli Imperiali forse anche meglio di tanti di noi. Di Francavilla conosce storia e tradizioni; vive e opera nella nostra città e adempie, con passione ed impegno quotidiano, il suo ministero sacerdotale seguendo con attenzione le vicende e le problematiche proprie di tutti i francavillesi. Mons. Bentivoglio ha sempre intrapreso iniziative per promuovere e realizzare occasioni di incontro pastorale e sociale tra le famiglie francavillesi, offrendo opportunità di confronto, di aggregazione e di crescita per tutta la comunità civile".

"Riconosciamo tutti, con convinzione - ha continuato Vanni Calò -, il prezioso lavoro svolto da mons. Bentivoglio in questi anni e siamo certi che don Alfonso possa essere considerato, a pieno titolo, un vero francavillese. Quello che chiediamo quest’oggi è sicuramente un riconoscimento formale ma è anche un atto sentito e dovuto nei confronti di una persona che ha il merito di aver fatto crescere la comunità cristiana e cittadina di Francavilla Fontana, nei valori della solidarietà e dell’amore fraterno. Questo, secondo noi, è il vero significato del riconoscimento della cittadinanza onoraria a mons. Alfonso Bentivoglio: un momento in cui Chiesa e istituzioni politiche si incontrano e insieme riconoscono il valore dell’impegno profuso generosamente e proficuamente a beneficio del popolo francavillese".

"E’ importante evidenziare come egli si sia fatto apprezzare da tutti, indistintamente, per le sue qualità umane e spirituali. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere un uomo, prima che un sacerdote, capace di donare se stesso oltre ogni limite senza chiedere mai nulla in cambio. Infaticabile e sempre pronto ad aprire la porta della sua Chiesa, divenuta la nostra casa, a quanti avessero bisogno anche solo di una parola di conforto. Ha saputo unire e mai dividere. Ha generato speranza e fiducia, attirando giovani e meno giovani a sé, in un tour de force continuo alla ricerca di Dio attraverso la preghiera e i tanti momenti di condivisione gioiosa e creativa. Sempre presente nelle vicende che hanno caratterizzato la nostra città, è per tutti noi punto di riferimento cristiano e umano. Un sacerdote che predica la parola di Cristo non solo dal pulpito di una chiesa ma con azioni semplici e ricche di umanità. Mons. Alfonso Bentivoglio è, e resterà per sempre, un esempio, un modello da seguire. Egli avrà sempre nei cuori dei francavillesi un posto speciale. Certi di esprimere un sentimento comune, riteniamo che la cittadinanza onoraria sia il giusto ricono-scimento per il valore e l’impegno speso al servizio della nostra comunità cittadina".

"A maggior supporto alle doti umane e sacerdotali di mons. Alfonso Bentivoglio, vogliamo fare un brevissimo elenco delle opere che egli ha realizzato e lascia alla nostra Città di Francavilla oltre che alla Basilica del Ss. Rosario: Restauro della cupola esterna, interna e del transetto; Restauro della facciata, delle capriate e del campanile; Restauro dei candelieri e messa in sicurezza (prima del restauro) degli angeli all’interno della Basilica; Ripristino delle parti esistenti e ricostruzione dell’ex ospedaletto adibendolo a canonica e locali ad uso pastorale; Acquisto e ristrutturazione di un immobile adiacente all’ex ospedaletto adibendolo a canonica per il vice-parroco; Acquisto e ristrutturazione di un immobile a Moccone della Sila adibendolo a struttura ricettiva per campi-scuola parrocchiali; Costruzione chiesetta adiacente all’immobile a Moccone della Sila; Acquisizione, dalla Curia alla Basilica, dell’ex canonica e del campetto di calcio; Ristrutturazione dell’ex canonica con installazione di un ascensore per abbattere le barriere architettoniche e renderlo fruibile per tutte le esigenze; Restauro della Chiesetta del Ss. Crocifisso; Restauro della Chiesetta del Ss. Salvatore (Santa Rita); Restauro di alcuni paramenti sacri del ’700; Creazione della mensa Caritas nei locali ristrutturati dell’ex ospedaletto; Elevazione della Chiesa Madre da Insigne Chiesa Collegiata a Basilica Minore; Presidenza del Comitato Festa Patronale per 4 anni".

"Per quanto illustrato - conclude il Capogruppo di Idea Vanni Calò -, riteniamo di dover concretizzare la doverosa manifestazione di riconoscimento e di gratitudine nei confronti di mons. Alfonso Bentivoglio, mediante il conferimento, allo stesso, della Cittadinanza onoraria. Siamo fermamente convinti di interpretare i sentimenti e le aspettative di tutti i cittadini di Francavilla. Poiché il conferimento della Cittadinanza onoraria si concretizza nell’interpretazione dei sentimenti di un’intera collettività, esso può ben essere ricompreso tra le competenze del Consiglio Comunale, visto il vigente Regolamento per il “Conferimento della Cittadinanza Onoraria e sulle Benemerenze” approvato in data 26 gennaio 2017. A mons. Alfonso Bentivoglio, ad multos annos e ad maiora".