Clima natalizio a Ostuni: eventi, mercatini e luci nella "Villa incantata"

OSTUNI - Quella che anticipa il Natale è la settimana più frenetica dell’anno, ma è anche quella in cui lasciarsi coccolare dalla cura per le persone a cui si vuole bene. Il grande e magico parco luminoso installato nella spettacolare cornice della villa comunale Sandro Pertini di Ostuni è diventata per la prima volta “La Villa Incantata”, con gli immancabili mercatini natalizi, le postazioni dolci e gastronomia locale insieme alle eccellenze dell’artigianalità per fare o per farsi un regalo unico a Natale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della rassegna Estensioni Music & Light Festival 2023, ideata e organizzata da Idea Show, quest’anno giunta alla sua III edizione, con il sostegno del Comune di Ostuni e di Regione Puglia e PugliaPromozione. Uno spazio dove potersi abbandonare alle più dolci emozioni natalizie, accolti tra luci, musica e spettacoli, oltre che una passeggiata incantata per grandi e piccini nel cuore di Ostuni.

La “La Villa Incantata” continuerà a illuminare le feste di Natale fino al prossimo 7 gennaio, ma non ci sono solo luminarie artistiche e d’autore, perché in questi giorni è entrato nel vivo il programma di iniziative e spettacoli.

Quello appena trascorso è stato un fine settimana in cui ha trovato spazio il teatro delle ombre di Silvio Gioia, che è stata un’occasione per “bambini di tutte le età” di vivere un’esperienza fantasiosa condotta dalla semplicità del gioco delle ombre. Uno spettacolo che è stato un susseguirsi di scene sviluppate con diverse tecniche di teatro d’ombre, dal gioco con le mani delle ombre cinesi, al coinvolgimento dell’ombra di tutto il corpo che si trasforma creando diversi personaggi. Mentre domenica è stato dato grande spazio alla musica, stavolta quella folk del “Marisa Conte quartet”.

Il prossimo sabato 23 dicembre, ci sarà il giocoliere “Il grande Lebusky”; mercoledì 27 il mimo Saeed Fekri; venerdì 29 dicembre lo spettacolo sui trampoli di “Silvano show”, per chiudere sabato 30 con il clown “Robertino”.

Tutti gli eventi e gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito e hanno inizio a partire dalle ore 18.30.