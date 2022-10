Collegamento ferroviario Brindisi-aeroporto: c'è l'ok all'autorizzazione paesaggistica

BRINDISI - La giunta regionale ha approvata oggi (venerdì 28 ottobre 2022) la autorizzazione paesaggistica per il progetto definitivo del collegamento ferroviario dell’Aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi. A conclusione della conferenza dei servizi convocata nel giugno scorso da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), la regione Puglia ha, quindi, dato l'ok con l'autorizzazione paesaggistica. L'attivazione del nuovo collegamento è prevista a fine 2026.

Il progetto prevede la realizzazione di un binario di collegamento tra la linea Bari - Lecce e la nuova stazione di Brindisi Aeroporto, per una lunghezza complessiva di circa 8 chilometri. Previste inoltre due nuove interconnessioni, una in direzione Bari e una in direzione ovest con la linea Taranto - Metaponto - Potenza, che consentiranno di migliorare gli spostamenti, attrarre sempre più persone e turisti, incentivare l'intermodalità ferro-aria in un'ottica di mobilità sostenibile. L'investimento complessivo è di circa 112 milioni di euro ed è compreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).