Lions, "I colori d’autunno nel Salento": successo per la prima estemporanea amatoriale di pittura

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è svolta nella mattinata di domenica 23 ottobre 2022, nella splendida cornice del piazzale antistante la chiesa Santi Angeli Custodi, la prima estemporanea amatoriale di pittura “I colori d’autunno nel Salento" organizzata dal club Lions di San Pietro Vernotico. I partecipanti si sono cimentati nella realizzazione di opere artistiche tra gli sguardi incuriositi di tanti spettatori, che hanno potuto ammirare la trasformazione di candide tele in coloratissimi quadri nel giro di poche ore.

“Siamo davvero soddisfatti della risposta della cittadinanza nei confronti di una manifestazione che, per questioni di tempo, non abbiamo potuto pubblicizzare come avremmo voluto - commenta la presidente dei Lions di San Pietro Vernotico dottoressa Marisa Elia - ma evidentemente il lavoro e la dedizione dei nostri soci (in particolare degli organizzatori Nico Saponaro e Alessandro Paladini) ha fatto sì che l’evento fosse molto apprezzato sia dal pubblico che dagli stessi artisti".

"Ha vinto la gara la signora Lucia Corigliano che la giuria (composta tra le altre da Maria Rosaria Di Maggio, diplomata all’Accademia delle Belle arti di Lecce, e da Angela Dima, nota artista sampietrana) ha voluto premiare all’esito di una valutazione caratterizzata da sostanziale equilibrio. Da segnalare la partecipazione di tre bambini e di una artista amatoriale di ben 86 anni. Le opere realizzate sono state donate dagli autori ed estratte a sorte nell’ambito di una lotteria abbinata alla manifestazione, il cui ricavato verrà devoluto completamente in beneficenza per le famiglie bisognose del territorio. Un ringraziamento particolare va a Don Vincenzo Martella per aver collaborato fattivamente affinché la manifestazione riuscisse nel migliore dei modi”.



I Lions di San Pietro Vernotico sono da sempre molto attivi sul territorio provinciale, mettendo quotidianamente il loro impegno “a servizio” della cittadinanza: prossimo appuntamento sarà un convegno su “Bullismo e cyberbullismo“ che si svolgerà a breve presso l’Itc De Marco-Valzani.