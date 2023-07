Comitato dei delegati piccola industria: rinnovate le cariche sociali

BRINDISI - Nell'ambito dell’Assemblea generale del Comitato dei delegati piccola industria di Confindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali, per il biennio 2022/2024, Mario Prato (Novus Srl) è stato eletto presidente. Vice presidente, invece, Enzo Baldassarre (Brin.Mar Group Srl).

Fanno parte del Comitato, oltre al presidente e al vice presidente: Stefano Casoar (Gaw), Paolo Adolfo Piccinno (P&R Project Srl), Valeria Magazzù (Avioman Srl), Antonella Anaclerio (Soluzioni Professionali), Antonio D’Amico (Nettuno Parking Srl), Emanuele Spagnolo (Integra Nuove Tecnologie Srl), Angelo Cozzi (Areta Srl), Carmelo De Nitto (Caved Srl), Domemico Nigro (Gima Costruzioni Srl), Antonio Locorotondo (Locopress Srl).

Il presidente Prato - eletto per il secondo mandato consecutivo – ha ringraziato i colleghi per la rinnovata fiducia, manifestando il proposito di adoperarsi per affrontare le tematiche delle piccole imprese puntando su un lavoro di squadra, sul “fare sistema” con Università e centri di ricerca, tassello fondamentale per lo sviluppo delle piccole imprese, dedicando particolare attenzione ai parametri di sostenibilità europei.

Inoltre, in continuità con il programma del precedente mandato, ha confermato la necessità di stimolare le aggregazioni di impresa come strumento di crescita per le piccole imprese, con particolare riferimento allo strumento del contratto di rete, in modo da creare sinergie di filiera che valorizzino le competenze presenti sul territorio e ne favoriscano la formazione di nuove.