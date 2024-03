Concorso istruttori amministrativi fermo da mesi: “A che punto è la procedura?”

FASANO - Capire a che punto sia il concorso per la selezione di 7 istruttori amministrativi contabili per il Comune di Fasano e in che tempi si svolgerà la prova preselettiva. A chiederlo è la consigliera comunale Laura De Mola che, con un’interrogazione depositata questa mattina, chiede di capire “lo stato della procedura, fermo restando che risulta arenata alla nomina della commissione di valutazione e non ci risulta sapere altro al momento”.

Scaduti i termini dell’avviso pubblico, infatti, inizialmente rimandati per effetto del Decreto Alluvione, constatato che come da bando si dovrà procedere ad una prima prova preselettiva, il Comune di Fasano ha adottato gli atti per la nomina della Commissione di Valutazione lo scorso 29 novembre. Da allora, dopo la nomina di quest’ultima, non si è saputo null’altro relativamente alla procedura.

L’interrogazione della consigliera comunale, sottoscritta dai colleghi Mario Schena e Lello Di Bari, nasce da diverse richieste che sono giunte da parte di candidati che si sono iscritti al concorso e che attendono di essere convocati per la prova preselettiva.

“Attendo di sapere - conclude la De Mola - in quanto tempo gli uffici preposti intendono dare il via libera allo svolgimento della prova preselettiva, considerato che i candidati dovranno essere convocati tenuto conto dei termini previsti dalla normativa vigente, anche e soprattutto per dar loro la possibilità di prepararsi adeguatamente all’esame, e che ad oggi invece non risultano esserci novità in merito”.