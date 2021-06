Confcommercio, Luca Di Giulio è il nuovo presidente della delegazione di Brindisi

BRINDISI - Si è svolta a Palazzo Nervegna l’assemblea dei soci di Confcommercio della città di Brindisi. I lavori si sono svolti alla presenza del presidente provinciale Anna Rita Montanaro e del direttore Angelo Colella, oltre che di diversi componenti del direttivo. Nel suo intervento, il presidente Montanaro ha posto l’accento sulla necessità di affrontare con la dovuta determinazione una fase così delicata, contraddistinta dalla lunga fase recessiva non ancora terminata. In questo contesto, il ruolo delle associazioni di categoria è determinante, soprattutto per il fondamentale lavoro di stimolo nei confronti del Governo nazionale e degli enti locali.

Del resto, i risultati ottenuti sono frutto di un paziente lavoro svolto in questa direzione, con la Confcommercio che – a livello centrale, così come in provincia di Brindisi – non ha mai fatto mancare il proprio contributo in termini di proposte operative per rispondere ai bisogni della categoria. Il direttore Colella, invece, ha sottolineato l’importanza di utilizzare al meglio lo strumento del Distretto Urbano del Commercio e le risorse che sono già a disposizione per la città di Brindisi per realizzare interventi di miglioramento degli spazi pubblici, azioni di promozione territoriale e l’attivazione di servizi comuni.

Assume particolare importanza, poi, la disponibilità, proprio attraverso la Confcommercio, di accesso al credito e di ogni attività di formazione utile per le imprese del commercio. Al termine del dibattito, che ha visto la partecipazione di numerosi iscritti del commercio, del turismo e dei servizi, si è proceduto con l’elezione del presidente della delegazione di Brindisi città e del consiglio direttivo. Luca Di Giulio è stato eletto all’unanimità nel ruolo di presidente, mentre fanno parte del consiglio direttivo (anche in questo caso eletto all’unanimità) Gianni Corciulo, Fabiola De Vito, Francesco Ferrienti, Eugenio Francioso, Pierfrancesco Greco, Osvaldo Intini, Arturo La Palma, Salvatore Marcorio, Giacomo Ruggiero e Amelia Zumbo. I nuovi organismi dirigenti si riuniranno nei prossimi giorni per definire un dettagliato programma di attività.