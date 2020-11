Fibra in tutta la Puglia entro fine anno: "La Dad non sarà più un problema"

Le problematiche riguardanti la didattica a distanza potrebbero presto diventare un ricordo del passato. Entro la fine dell’anno la Puglia sarà la prima regione italiana totalmente connessa in fibra in tutte le case. Lo ha comunicato ieri (mercoledì 11 novembre) l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, al governatore Michele Emiliano, nel corso di una videoconferenza.

I pugliesi nel giro di alcune settimane potranno beneficiare del digital device azzerato. Il manager di Time, da quanto riportato dll’Ansa, ha ribadito l’impegno “o per portare la fibra in tutte le case e chiudere il digital divide nel 2021. "Stiamo lavorando alla seconda e piano piano raggiungeremo tutte le regioni" ha aggiunto”.

“Luigi Gubitosi - dichiara Emiliano sul suo profilo Facebook - mi ha garantito che entro la fine dell’anno la Puglia sarà la prima regione italiana totalmente connessa in fibra in tutte le case. Significa che nel giro di poche settimane tutte le scuole pugliesi potranno connettersi in Didattica a Distanza con le abitazioni degli studenti potendo ottemperare alla mia ordinanza n.413”.