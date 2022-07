Energia prodotta da fonti rinnovabili: la Puglia punta sull'idrogeno

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal Gruppo consiliare della lega, primo firmatario il capogruppo Davide Bellomo, per la promozione dell’utilizzo di idrogeno in Puglia.

Pertanto, con la mozione approvata si impegna il presidente della Regione e tutta la Giunta regionale a procedere nella redazione di progetti innovativi sperimentali per l’impiego dell’idrogeno come vettore di energia prodotta da fonti rinnovabili; a cooperare con le Università e gli Enti di ricerca, supportando i progetti di ricerca aventi come tema l’impiego dell’idrogeno nella mobilità e nel settore industriale che includano la riconversione green dei grandi agglomerati industriali della nostra regione; a supportare progetti di ricerca ed innovazione per la produzione di idrogeno da fonte pulita utilizzando apparati, componenti e sistemi ad elevata efficienza e sostenendo la ricerca di processi per la produzione di idrogeno di tipo innovativo, con particolare riferimento alla produzione diretta di idrogeno (da fonte solare o altro) anche in maniera diffusa nella previsione di “comunità energetiche” cooperanti; a procedere alla progettazione e realizzazione di infrastrutture atte a migliorare la resilienza del territorio e a ridurre in modo strutturale e sistematico le emissioni di clima alteranti; a sostenere, anche economicamente, e con gli strumenti della finanza, ogni intervento finalizzato al risparmio energetico.

A tal proposito va ricordato che nell’aprile 2021 la Regione aveva candidato la Cittadella della ricerca a ospitare un Centro di competenza per la decarbonizzazione e la sostenibilità ambientale, nell’ambito di un “Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Idrogeno” che sempre in Puglia avrebbe altri due snodi a Foggia e Taranto.