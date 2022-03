Le malattie dell’apparato respiratorio: se ne discute in un convegno

BRINDISI - Al via oggi, giovedì 3 marzo, nella sede dell’Autorità portuale, il convegno Brindisi Pneumologica 2022, organizzato dall’Unità operativa di Pneumologia dell’ospedale Perrino, diretta da Eugenio Sabato. Fino al 5 marzo saranno affrontati tutti i temi collegati alle malattie dell’apparato respiratorio: dalla gestione infermieristica del paziente Covid in ospedale al tumore polmonare, dalla terapia nell’asma bronchiale alle apnee nel sonno.

Alle 14.15 è in programma il saluto dei rappresentanti istituzionali: interverranno l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese; il direttore generale della Asl Brindisi, Flavio Roseto; il presidente Aipo, associazione italiana pneumologi ospedalieri, Mauro Carone; il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Brindisi, Arturo Oliva e Pier Luigi Lopalco, docente d'Igiene all’Università del Salento, al quale sarà affidato l’intervento introduttivo sulla pandemia da Sars Cov-2 in Puglia. Venerdì 4 marzo alle 9 in calendario una sessione nella quale saranno discussi alcuni casi clinici, a cura delle Università di Bari e Foggia.

Alle 14 due lezioni magistrali in memoria del professore Antonio Blasi, luminare della pneumologia al quale è dedicato il reparto del Perrino: la prima di Francesco De Blasio sulla delegazione italiana di Chest (American College of Chest physicians), che fu diretta da Blasi, e la seconda di Dario Olivieri sull’evoluzione della pneumologia in Europa. Sabato 5 marzo la giornata conclusiva dedicata alle infezioni polmonari, alla broncoscopia e alla radiologia del torace.