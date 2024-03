Convegno sulla sacra Sindone: un'esplorazione di mistero e storia

LATIANO - Nel suggestivo scenario del santuario di Maria Santissima di Cotrino a Latiano, un evento di risonanza culturale e spirituale sta per prendere vita. Sabato 23 marzo alle ore 18:30, appassionati, studiosi e devoti si riuniranno per un convegno dedicato alla Sacra Sindone, il misterioso lenzuolo che ha affascinato e intrigato generazioni per secoli. Organizzato con cura dal Terzo istituto comprensivo “De Amicis - San Francesco” di Francavilla Fontana, con il patrocinio morale del Comune di Latiano, questo evento promette di essere un'occasione unica per esplorare la storia, la scienza e la spiritualità legate a questo enigmatico oggetto. Il convegno si svolgerà di fronte alla copia autenticata della Sacra Sindone di Torino, un'autentica icona di mistero e devozione.

Padre Antonio Semerano, priore del santuario di Maria Ss di Cotrino, darà il benvenuto ai partecipanti, introducendo un programma ricco di interventi e riflessioni. Il professor Giuseppe Maci, docente di storia dell'arte, condurrà i presenti in un viaggio attraverso il contesto storico e artistico che circonda la Sacra Sindone, offrendo un approfondimento ricco di spunti e riflessioni. A seguire, interverrà la professoressa Cosima Proto, presidente dell'associazione culturale “Annibale Maria Di Francia”, che contribuirà a tessere nuovi fili di comprensione e contemplazione intorno alla Sacra Reliquia.

Ma non sarà solo il mondo accademico a contribuire a questa discussione. Gli alunni della classe II A della scuola secondaria di I grado "San Francesco d'Assisi" di Francavilla Fontana presenteranno le loro riflessioni e il loro studio sulla Sacra Sindone. La freschezza delle loro prospettive giovanili promette di arricchire ulteriormente il dibattito.

Infine, le conclusioni saranno affidate alla professoressa Mina Nardelli, docente di lettere, che raccoglierà e sintetizzerà le idee emerse durante il convegno, offrendo uno sguardo d'insieme su questo affascinante argomento. Il Santuario di Maria Ss di Cotrino, luogo intriso di spiritualità e storia, fornirà il contesto perfetto per questo incontro tra fede, cultura e ricerca. Con la Sacra sindone a fare da sfondo, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in un viaggio attraverso secoli di mistero e contemplazione.

L'evento promette di essere un'esperienza stimolante e illuminante per tutti coloro che desiderano approfondire la loro comprensione di questo enigma antico e affascinante.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui