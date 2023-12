Corre in mutande per strada, il video è virale: i social non hanno pietà del disagio altrui

OSTUNI - Poco prima delle 15 di ieri (7 dicembre), un uomo ha destato l'attenzione di numerosi passanti che in quei momenti si trovavano in via Pola ad Ostuni. La persona correva nel mezzo della carreggiata senza indossare i pantaloni e nemmeno un giubbino. Dal cielo cadeva la pioggia, di fronte a lui transitavano delle auto con il rischio che si potesse verificare un incidente.

Tutti segnali che evidentemente indicavano uno stato psicofisico alterato del soggetto. Del resto, nelle ore successive all'accaduto si sono svolte delle valutazioni sanitarie sulla salute dell'uomo.

Sul posto è prontamente intervenuta la polizia di Stato del commissariato di Ostuni, coordinata dal vicequestore aggiunto Giorgio Grasso. Gli agenti hanno contenuto l'uomo e hanno aiutato gli operatori del 118 a calmarlo per poi condurlo all'ospedale "Perrino" di Brindisi. Qui ha svolto gli esami specifici per verificare l'entità delle eventuali problematiche.

Intanto, però, qualcuno ha ripreso la scena e l'ha pubblicata online con tono canzonatorio senza domandarsi se fosse lecito o meno. Soprattutto considerando che dall'altra parte dello smartphone c'era una persona non pienamente cosciente, immortalata in atteggiamenti imbarazzanti.

Per non parlare dei commenti , che in larga parte sono incommentabili (i lettori perdoneranno il paradosso grammaticale). E così l'irrisione di un'altra persona è diventato un modo in più per passare il tempo. Il vortice dei social non lascia in pace nemmeno chi ha bisogno di aiuto. Si parla spesso di solidarietà e di contrasto alla violenza, ma non è anche questa una forma di crudeltà?

Siamo nel 2023 ed è ancora necessaria una riflessione in merito all'utilizzo delle immagini su internet. Uno strumento capace di aprire le porte del mondo, ma talvolta anche di affossare le persone più fragili.