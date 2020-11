Covid, a Cellino aumentano i casi: uffici comunali chiusi per sanificazione

CELLINO SAN MARCO - Si aggrava la situazione sanitaria a Cellino San Marco. Sabato 31 ottobre il sindaco Salvatore De Luca ha diramato un video sui social network in cui annunciava l’aumento dei casi di positivi al covid, il numero di contagiati è salito a cinque. In un nuovo video di oggi ha annunciato la chiusura degli uffici comunali e del comando della Polizia locale per domani, lunedì 2 novembre. Per sanificazione.

Si tratta, da quanto si apprende, di una misura precauzionale a tutela della salute pubblica. A Cellino San Marco è sempre rimasto attivo (dal nove marzo) il Coc (Centro operativo comunale) di Protezione civile per l’assistenza alla popolazione.

Nei video De Luca, oltre ad augurare pronta guarigione ai contagiati, invita i cittadini alla prudenza: evitare assembramenti, igienizzare spesso le mani e indossare la mascherina.