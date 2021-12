Città che legge, installata un’altra little free library presso parco Potì

MESAGNE - L’amministrazione comunale di Mesagne, che nei giorni scorsi ha lanciato l’iniziativa del libro sospeso “Pane per la mente”, in collaborazione con Confartigianato Mesagne e Brindisi - contando sull’adesione di 3 librerie e di 9 panifici – continua a promuovere la diffusione dei libri come abitudine, utile e insieme piacevole, da esercitare sin dall’infanzia. Lo scorso 23 dicembre è stata installata un’altra little free library presso il Parco “Roberto Potì”, la casetta è stata adottata dal comitato dei genitori. La prima, della quale hanno scelto di occuparsi i volontari dell’associazione animalista “Gli amici di Snoopy”, aveva trovato collocazione lo scorso luglio all'interno dell’area di sgambamento per cani della zona industriale.

"Presso queste casette è possibile prendere e portare libri per favorire la circolazione gratuita di storie e saperi: le piccole realizzazioni artigianali non sono solo belle da vedere ma esprimono anche un’idea accessibile e dinamica di cultura", ha commentato il sindaco Antonio Matarrelli. L'idea della little free library è molto semplice ed è racchiusa nella formula "Take a book, return a book – Prendi un libro, lascia un libro”. Le casette mesagnesi, come le altre centomila sparse nel mondo, possiedono un codice identificativo che a breve verrà registrato per consentirne la geolocalizzazione. "L’intento è di favorire il libero scambio letterario, creando al tempo un senso un allargato di comunità", ha dichiarato Marco Calò, consulente comunale alle politiche culturali e scolastiche.

Fino al 15 gennaio il punto lettura sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18. Resta attivo il servizio libri dell’ex scuola media “Marconi” il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18. L'accesso al punto lettura e il servizio prestito saranno garantiti su prenotazione nel rispetto delle vigenti misure anti-Covid. Per informazioni è possibile contattare il numero 0831.732288 oppure inviare un’e-mail a biblioteca@comune.mesagne.br.it. Le iniziative rientrano tra le attività promosse nell’ambito del programma “Mesagne Città che legge” e sono coordinate dalla dottoressa Alessia Galiano, che le gestisce insieme al personale assegnato alla Biblioteca comunale "Ugo Granafei".