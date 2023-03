"Cuore di donna" dona tre televisori al reparto di Chirurgia senologica

BRINDISI - L’associazione Cuore di Donna ha recentemente compiuto un gesto significativo per il reparto di Chirurgia senologica presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Ritornato finalmente nella sua sede originaria, presso la Chirurgia plastica, dopo che il reparto ha dovuto essere temporaneamente spostato dalla sua sede originaria a causa della pandemia da Covid-19, l’associazione ha donato tre televisori per le stanze di degenza, in modo da rendere il soggiorno delle pazienti il più confortevole possibile.

La donazione, avvenuta il 28 marzo, si è svolta alla presenza del dottor Stefano Burlizzi responsabile dell’unità operativa e dalla sua équipe, sempre molto attenta e professionale ai bisogni delle pazienti. La chirurgia senologica è una branca della chirurgia che si occupa della diagnosi e del trattamento delle patologie mammarie. Questa tipologia di chirurgia richiede un’attenzione particolare nei confronti del paziente, che spesso deve affrontare un’esperienza emotivamente difficile. L’associazione Cuore di Donna ha sempre avuto a cuore il benessere delle donne e questo gesto dimostra ancora una volta il loro impegno costante per migliorare la vita di chi si trova ad affrontare una patologia al seno.

L’associazione ha deciso di fare la propria parte per rendere la permanenza dei pazienti più confortevole e meno isolante. Grazie alla loro generosità, tre televisori saranno installati nelle stanze di degenza del reparto di Chirurgia senologica. Questi televisori consentiranno alle pazienti di rimanere in contatto con il mondo esterno, di intrattenersi e di distrarsi, aiutando a rendere il soggiorno in ospedale meno stressante. Il gesto dell’associazione Cuore di Donna dimostra ancora una volta l’importanza delle associazioni nel supporto delle strutture sanitarie e dei pazienti.