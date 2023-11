Sviluppo del territorio: dalla regione oltre 5 mln di euro per il Gal Valle d’Itria

CISTERNINO - Il Gal Valle d’Itria è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per la programmazione comunitaria 2023/2027 con una dotazione finanziaria di 5.500.000 di euro, che verranno destinati ai 4 Comuni di Cisternino, Fasano, Locorotondo e Martina Franca. La dotazione riguarda i fondi del Feasr, Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale e consentirà al Gal di portare avanti il percorso di lavoro avviato nell’ultimo decennio e a costruire, promuovere ed attuare progettualità legate allo sviluppo del territorio e alla crescita del tessuto imprenditoriale locale.

È stata pubblicata nei giorni scorsi la Determina regionale con la graduatoria delle proposte di Strategie di sviluppo locale (Ssl) dei Gruppi di azione Locale (Gal) in risposta all’Avviso pubblico regionale del Csr Puglia 2023-2027 al quale il Gal Valle d’Itria aveva candidato la sua proposta per il prossimo quinquennio nello scorso ottobre. È l’esito di un percorso di partecipazione del territorio avviato nello scorso luglio e che, nel corso dei numerosi incontri realizzati, ha visto delinearsi una Strategia di Sviluppo in linea con le richieste ed i fabbisogni degli operatori della Valle d’Itria e rispondente alle richieste del bando regionale.

“Un importante risultato raggiunto grazie al Consiglio di amministrazione, ai soci, alle Amministrazioni comunali, allo staff e a tutti coloro che credendo nell’operato del Gal hanno contribuito a questo progetto che ci vedrà operare nella programmazione 2023-2027 e portare avanti con continuità quanto già realizzato nei due precedenti cicli avviati nel 2010” ha affermato il presidente Giannicola D’Amico.