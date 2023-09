A Mesagne arriva "Aldilàpp": per geolocalizzare i loculi

MESAGNE - A Mesagne arriva Aldiàpp: la piattaforma che consente di geolocalizzare i loculi e fornire indicazioni per raggiungerli attraverso Google Maps. L’App consente di fornire servizi di pulizia e di acquistare direttamente da smartphone ornamenti come fiori e lampade votive. L’iniziativa costituisce un elemento di facilitazione per la gestione dei servizi cimiteriali, a partire dagli aspetti che attengono al decoro. L'App è scaricabile gratuitamente sia su Ios che su Android.

Venerdì 22 settembre alle ore 11 presso il Comune di Mesagne si terrà la conferenza stampa di presentazione. Interverranno: Antonio Matarrelli, sindaco della città di Mesagne; Antonello Mingenti, assessore ai servizi cimiteriali; Enrico Massi, ideatore di Aldilapp.