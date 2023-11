Disabilità, torna il progetto “Spazi aggregativi di inclusione”: il bando

FRANCAVILLA FONTANA - Torna “Spazi aggregativi di inclusione”, il progetto che prevede la realizzazione di attività inclusive pensate per potenziare i processi di socializzazione, apprendimento e gioco di bambini e ragazzi con disabilità. La prima fase, relativa alla candidatura dei progetti da realizzare, è stata avviata nelle scorse ore con l’approvazione dell’avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo settore.

Gli interventi proposti, vagliati dalla Consulta permanente per i diritti delle persone con disabilità, dovranno stimolare la definizione di un progetto di vita da parte degli utenti, affiancare le famiglie nel percorso di sostegno, promuovere momenti di incontro e sensibilizzazione sui temi della disabilità.

I progetti, che dovranno prevedere l’impiego di personale specializzato in grado di favorire il protagonismo di bambini e ragazzi, dovranno avere una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi.

“Spazi aggregativi di inclusione – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Bellanova – offre l’occasione di rafforzare la rete di protezione sociale costituita da famiglie, associazioni del Terzo Settore, scuole e Consulta dei diritti delle persone con disabilità. Al centro di tutte le attività ci sarà la persona con i suoi bisogni, i diritti e le sue potenzialità. Ringrazio la Consulta per il preziosissimo lavoro che condurrà nell’individuazione dei progetti da realizzare e per le attività che svolge quotidianamente al fianco delle famiglie”.

Il termine ultimo per partecipare al bando è fissato nelle ore 12 di venerdì 22 dicembre. L’Avviso pubblico e la modulistica per la partecipazione sono consultabili sul sito internet istituzionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0831.820404.