Domenica delle Palme: il sit in per chiedere il cessate il fuoco a Gaza

MESAGNE - Il Comitato di Mesagne per il cessate il fuoco a Gaza organizza per domenica 24 marzo, nella villa comunale di Mesagne, un sit-in e un flash mob con inizio alle ore 10.30 e fine alle ore 13.00. Si legge in una nota: "In concomitanza con il giorno della Benedizione delle Palme, vogliamo ricordare a tutte e tutti che la Palestina ha dato al mondo intero il più grande simbolo della pace, il ramoscello d'ulivo. Spetta ora a noi dare a questa terra di Palestina martoriata un aiuto di pace. Per questo chiediamo a gran voce il cessate il fuoco immediato".

Il comunicato prosegue ricordando i dati forniti dalle Nazioni Unite, secondo i quali sono stati uccisi più bambini a Gaza negli ultimi quattro mesi che in quattro anni di conflitto mondiale (12.300 bambini sono morti nell'enclave negli ultimi quattro mesi, contro i 12,193 a livello globale tra il 2019 e il 2023). I palestinesi uccisi sono più di 31.184 e 72.889 sono i feriti, senza contare i tantissimi corpi rimasti sotto le macerie. Nelle ultime settimane almeno 27 persone sono morte per malnutrizione e disidratazione, compresi neonati e bambini, a causa del divieto imposto da Israele di far entrare a Gaza i camion con gli aiuti.

Durante lo svolgimento del sit-in ci sarà: f Flash mob a cura di S-Confin-Arti - Movimento etico, artistico, culturale e sociale per il cambiamento; intervento di Mohamed Afaneh, presidente della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata; microfono aperto per interventi e letture di poesie. Chiunque (associazioni; parrocchie; gruppi informali; istituzioni) voglia aderire può inviare una mail a mesagnebenecomune@gmail.com entro il 23 marzo 2024. Aderiscono all'iniziativa: Odv Mesagne Bene Comune; Anpi Mesagne; Archivio storico Benedetto Petrone Aps; Tavolo di coordinamento NoG7; associazione Tarantula Rubra; Spazio d'autore Libri e vinili; Colture urbane; Giro di boa; Cobas Brindisi; Medicina Democratica Brindisi; Aps Street View; Associazione Giuseppe Di Vittorio - Mesagne; Cobas Ostuni; Sinistra Italiana - Brindisi; Salento per la Palestina. L'elenco è in aggiornamento.

