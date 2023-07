"Dona un'ora della tua vita per l'estate": la raccolta sangue della Fidas

MESAGNE - Giovedì 27 luglio si terrà una raccolta sangue organizzata da Fidas Mesagne presso il prf dell’ospedale “San Camillo de Lellis”, dalle ore 17:30 alle 21:30. Come sempre i donatori saranno accolti dai volontari del sangue, "che non vanno mai in ferie, neanche d’estate, quando, si sa, l’emergenza sangue tende ad aggravarsi per via degli spostamenti verso le località di vacanza e per la voglia di distrarsi un po’ che fanno spesso mancare l’appuntamento con la donazione, in concomitanza con un aumento di incidenti stradali e una maggiore richiesta di trasfusioni", si legge in un comunicato della Fidas. Prosegue la nota: "Ricordiamo che è un impegno che magari può comportare la rinuncia ad un’ora di mare, ma si dona ogni 90 giorni, quindi una sola volta durante tutta l’estate, ciò però permette agli ospedali di poter continuare le terapie alle persone malate o effettuare gli interventi chirurgici necessari. La Fidas ringrazia sin da ora chi, già donatore o chi vorrà diventarlo, deciderà di 'donare un’ora della propria estate' per aiutarci a salvare vite umane"."