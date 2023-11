Sangue: nuovo appuntamento con la donazione a San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con centro trasfusionale di Brindisi e col sostegno di Fondazione con il Sud, organizza per venerdì 17 novembre 2023 una raccolta di sangue dalle ore 17.00 alle ore 21.00 presso Asl, viale Onu.

Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 3285362169. La prenotazione è obbligatoria al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i donatori e per adempiere a quanto previsto dalla circolare della Asl.

Si ricorda che non è necessario digiunare ma si deve consumare un pranzo non abbondante. Unica raccomandazione non consumare latte e suoi derivati.Presso l’ospedale di Brindisi c’è forte necessità di sangue facciamo in modo che gli ammalati non ne risentano.

In vista delle imminenti festività natalizie saranno ulteriormente intensificati i controlli mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di serenità nonché incrementarne la percezione di sicurezza della cittadinanza.