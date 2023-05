Festa della mamma con donazione di sangue: l'appuntamento a Mesagne

MESAGNE - Domenica 14 maggio la Fidas Mesagne organizza una raccolta di sangue presso il Pfr dell’ospedale “San Camillo de Lellis”, dalle ore 8:00 alle ore 12:00. “Domenica si festeggia la mamma - si legge in una nota della Fidas - e per noi volontari non ci sarà festa più bella di quella in cui riusciremo a salvare delle vite con un ‘dono di sangue’”.

“Il nostro appello per questa giornata particolare è rivolto proprio alle mamme, affinché si facciano un bel regalo, donando il sangue. D’altronde le mamme sono abituate a donare il loro tempo, le loro energie, il loro amore, perfino il loro latte; perché non il sangue? Chiediamo loro di riflettere su questa possibilità e di avvicinarsi alla donazione; sarà un’occasione per dare ancora la vita, perché donare il sangue è donare vita, dando una possibilità di sopravvivenza a tanti malati, molti dei quali, purtroppo, bambini”.

“Al contempo ringraziamo tutte le mamme già donatrici che contribuiscono, tutti i giorni dell’anno, a garantire il fabbisogno di sangue agli ospedali ed a rendere migliore la nostra società. A te, invece, che non sei mamma, chiediamo di festeggiare chi la vita te l’ha donata, scegliendo proprio un regalo che salva la vita: vieni a donare e sarà più festa! Ti ricordiamo che è sconsigliato arrivare digiuno alla donazione”.

Fai una colazione con poco the o caffè, qualche fetta biscottata con un velo di marmellata, succhi o spremute con poco zucchero, biscotti secchi. Non assumere latte e derivati, brioches, cioccolato, bevande molto zuccherate. Buona donazione e buona festa della mamma!