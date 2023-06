Donazione di sangue organizzata dal gruppo Fratres San Lorenzo da Brindisi

BRINDISI - La stagione estiva è alle porte, le scorte di sangue tendono a esaurirsi e il fabbisogno tende ad aumentare (alle necessità costanti per terapie trasfusionali quali quelle per i soggetti talassemici e per interventi chirurgici si aggiungono, con l'approssimarsi delle vacanze, le necessità per urgenze che, statisticamente, tendono ad aumentare specialmente nelle zone turistiche) e le donazioni tendono a diminuire, per il caldo e per la giusta necessità di riposo e ferie, costringendo, a volte, a procrastinare anche degli interventi chirurgici.

Il gruppo Fratres San Lorenzo da Brindisi Odv, un'associazione di volontari di ispirazione cristiana, impegnato nella diffusione della cultura della donazione come atto di solidarietà e generosità, volontario, anonimo, periodico, gratuito e soprattutto responsabile, fa proprio l'invito e rinnova quello che è ormai è diventato un appuntamento tradizionale: invita a far dono di questo medicinale non fabbricabile che è il sangue nel corso della raccolta organizzata, questa volta in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Brindisi e con il patrocinio dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Brindisi, presso la parrocchia di Cristo Salvatore nel quartiere Sant'Elia di Brindisi per domenica 18 giugno, in concomitanza con la festa parrocchiale.

Sarà possibile donare dalle 8 alle 11:30 (ultimo emocromo) in "totale sicurezza" grazie alla presenza del personale del Centro Trasfusionale dell'ospedale Perrino e della relativa autoemoteca dell'Asl Brindisi e, per programmare l'afflusso, evitando assembramenti, è auspicabile prenotare la propria donazione; per questa iniziativa si può prenotare, per fasce orarie 8-9 / 9-10 / 10-11 / 11-11:30 la donazione al numero 347 0003774.

"Ricordiamo - dicono gli organizzatori - che per donare è necessario essere maggiorenni, in buona salute, non aver assunto farmaci nel periodo precedente la donazione (per esempio antibiotici, antinfiammatori), non aver fatto di recente interventi chirurgici, piercing e tatuaggi; è permessa una piccola colazione (un caffè o un thè o un frutto o un paio di fette biscottare o un paio di biscotti secchi, l'importante è non ingerire latte e/o derivati)".