Dpcm, scendono in piazza anche gli operatori del ballo e dello spettacolo

BRINDISI - Domenica 1 novembre si svolgerà a Brindisi una manifestazione organizzata dal sindacato Siln Fipe – Confcommercio (Associazione italiana imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo). L’appuntamento è alle ore 10.30 in piazza Vittoria.

I partecipanti daranno vita ad una passeggiata, senza slogan e senza grida, nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale e indossando la mascherina. La manifestazione si chiuderà in piazza Vittorio Emanuele.

L’iniziativa, promossa dal delegato del sindacato Silb Fipe Massimo Roger Greco, vede la collaborazione e la partecipazione dei gestori e personale di scuole di ballo, pub, discoteche e locali di intrattenimento, oltre che di numerosi dj.

L’obiettivo è di dar voce alle istanze di una categoria che dall’ultimo Decreto del presidente del consiglio ha ricevuto un colpo mortale.

“Domenica a Brindisi – afferma Greco – cammineremo ordinatamente e in sicurezza per richiamare le attenzioni generali sulla situazione drammatica che la nostra categoria sta vivendo, ma anche per dimostrare il nostro impegno a rispettare le regole imposte con i Decreti per combattere il Covid. Analoghe iniziative si svolgeranno contemporaneamente in molte altre città d’Italia.