Emergenza lupi, Caroli: "Gli allevatori pagano anche lo smaltimento delle carcasse"

Il consigliere regionale di Ceglie Messapica Luigi Caroli, in quota a Fratelli d'Italia, ha manifestato un problema segnalato a lui stesso da parte di un allevatore del territorio.

“Oltre il danno la beffa - scrive Caroli in una nota -. Una media di 30/40 fra ovini e caprini ammazzati in un anno al pascolo nei boschi dai lupi, nonostante la presenza dei cani e dei pastori. La Regione Puglia risarcisce l’allevatore solo se viene trovata la carcassa, ma spesso i lupi la trascinano nelle loro tane e quindi si è costretti a fare la denuncia di smarrimento con la speranza (vana) di trovarla per ottenere almeno un piccolo ristoro - prosegue il consigliere -. Ma a tutto questo si aggiunge quella che è la vera beffa: qualora la carcassa venga trovata prima di ottenere il risarcimento dalla Asl, è a carico dell’allevatore lo smaltimento che è di 60 euro per gli ovini e i caprini e di 380 per i cavalli".

Caroli afferma ancora: “Nel luglio scorso, proprio a seguito di numerosi attacchi di lupi nelle campagne pugliesi - in particolare nella zona fra Cisternino, Ostuni, Martina Franca e Ceglie Messapica - anche ad asinelli, cani, oltre che a pecore e capre, avevo presentato una mozione per impegnare la Giunta a incentivare gli aiuti economici per la realizzazione di recinzioni anti-lupo; ma anche ad adottare forme di compensazione economica per gli allevatori, magari evitando che siano loro a pagare lo smaltimento delle carcasse degli animali ammazzati dai lupi - Continua -. Siccome i tempi dei Consigli regionali non sono più compatibili con i problemi da risolvere, ho deciso di chiedere l’audizione dell’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, per capire quali sono le intenzioni del Governo in merito al problema”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui