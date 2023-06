Emergenza sangue in estate: la donazione durante la presentazione della Brindisi-Corfù

BRINDISI - L’emergenza sangue è un problema che si accentua soprattutto durante l’estate, stagione in cui le riserve tendono a diminuire a causa delle vacanze e di altri fattori che influiscono sulle donazioni. E’ per questo che la Croce Rossa Italiana – comitato di Brindisi, in collaborazione con il “Circolo della Vela” ha organizzato una giornata dedicata alla raccolta sangue, che avrà luogo il 10 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 12:00, sul lungomare Regina Margherita (nella zona antistante l’hotel Internazionale), in occasione della presentazione della 37^ Regata Internazionale “Brindisi-Corfù”.

Saranno presenti l’autoemoteca della Asl di Brindisi con il proprio personale sanitario e quella della Croce Rossa Italiana. L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza del valore della donazione di sangue e allo stesso tempo sottolineare l’importanza di una donazione ricorrente: un braccio teso e pochi minuti rappresentano una promessa di speranza per chi necessita di terapie o di medicinali plasmaderivati. Il dono del sangue e degli emocomponenti consente di salvare vite umane a testimonianza di come la generosità possa compiersi con piccoli gesti ma di grande valore.