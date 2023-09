Emergenza sangue: raccolta straordinaria in piazza a Brindisi

BRINDISI - L'Avis comunale di Brindisi in collaborazione con il Simt di Brindisi e con l'associazione Adoces Puglia OdV, ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue per sabato 30 settembre, dalle ore 17.30 alle 21.30 (ultimo emocromo), in piazza Della Vittoria a Brindisi. Nella circostanza sarà anche possibile effettuare la tipizzazione per diventare potenziali donatori di cellule staminali emopoietiche (midollo osseo).

Le condizioni necessarie per donare

Per donare occorre essere in buona salute: pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi cinque giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi quattro mesi. E' necessario avere uno stile di vita corretto.

Quando è possibile donare

Sabato 30 settembre, dalle 17.30 alle 21.30. Attenzione: prima di donare si raccomanda un pranzo leggero (un primo, ad esesmpio pasta al sugo di pomodoro; un secondo, ad esesmpio carne o pesce arrosto; un frutto, acqua e caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture e alcolici.

Gli appelli dell'Avis

"Aiutiamo chi ha bisogno in questo periodo così drammatico! Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare".

Informazioni e prenotazioni per donare

Avis comunale di Brindisi; telefono: 3755282712 - 0831523232; mail: brindisi.comunale@avis.it; messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi ODV; direct su Instagram: aviscomunalebrindisi.