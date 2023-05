Erasmus, da Brindisi in Irlanda per progetto su Cyberbullismo

TUTURANO – Incontro di dissemination del progetto Erasmus “Just Say no to cyber bullying” per gli studenti dell’Ic Paradiso-Tuturano. Ieri, mercoledì 10 maggio, nei plessi Pertini di Brindisi e Don Bosco di Tuturano si è svolto l’evento di presentazione di questo importante progetto, che coinvolge anche scuole della Turchia, Irlanda e Portogallo, già presentato e validato dall’Agenzia nazionale irlandese.

Dal 23 al 30 aprile scorsi alcuni docenti dell’IC Paradiso-Tuturano (diretto dalla dottoressa Angela Citiolo) sono stati in Irlanda per partecipare a workshop che hanno permesso di pianificare e definire i vari step del progetto, che vede come tema principale il Cyberbullismo. Hanno partecipato le docenti: prof.ssa Miglietta Eleonora, coordinatrice del progetto Erasmus , la prof.ssa Consuelo Randino docente del team Erasmus, la dott.ssa Chiara Maci vicaria del dirigente scolastico e la dott.ssa Latini Maria Antonietta dirigente amministrativo.

“Con grande gioia siamo riuscite a ottenere per la prossima mobilità prevista per ottobre in Portogallo anche la partecipazione di 4 studenti – spiegano le docenti - un bellissimo traguardo per i nostri alunni che hanno accolto con estrema gioia questa opportunità”.

Per il logo del progetto è stato scelto quello creato dalle alunne frequentanti classe 1B plesso Mameli Brindisi. Sofia Petrachi e Mariasole De Giorgio sono state premiate con un attestato di riconoscimento da parte della scuola.