Incidenti e ricerca di scomparsi: esercitazione dei vigili del fuoco

OSTUNI - Si è conclusa ieri (martedì 16 novembre) la prima delle quattro giornate di esercitazioni nazionali che vede impegnato anche il personale del Comando Provinciale di Brindisi. In particolar modo, i vigili del fuoco del comando di Brindisi sono stati impegnati su tre scenari diversi: manovre operative in campo di "Ricerca Persone Disperse", nel territorio di Costa Merlata (Ostuni), con partecipazione di circa 40 unità di pompieri, con l'impiego del nucleo cinofilo e dei droni; "simulazione di incidenti stradali", presso la sede del comando, con applicazione delle manovre di primo soccorso ed impiego di attrezzature tecnologiche di intervento, idonee per le nuove tipologie di alimentazione delle autovetture in circolazione; allestimento di un "campo Base" in località Villanova di Ostuni (Brindisi).

All' esercitazione hanno partecipato nei vari ambiti esercitativi anche unità cinofile della Polizia di Stato e operatori della Croce Rossa del Protezione Civile Regionale.