Esodo di Pasqua: Anas sospende i lavori sulla linea adriatica

BRINDISI - A partire da domani pomeriggio, venerdì 29 marzo, come già comunicato alla Regione Puglia, Anas procederà alla temporanea sospensione delle lavorazioni lungo l’intero itinerario Bari-Brindisi-Lecce, per agevolare il traffico in vista dell’esodo previsto per il ponte di Pasqua.

Le attività riprenderanno martedì 2 aprile e proseguiranno, in massima parte, fino alla fine del prossimo mese di maggio 2024, con cantieri temporanei dal lunedì al venerdì ad eccezione di puntuali lavori di pavimentazione e segnaletica pianificati, anche dal commissario straordinario, in prospettiva del G7 programmato a Borgo Egnazia.

Sin dall’avvio delle attività, Anas ha ritenuto opportuno chiedere ai prefetti di Bari, Brindisi e Lecce, la convocazione di specifici Cov (comitato-operativo-viabilità) in grado di fornire indicazioni in merito alle modalità di cantierizzazione, in previsione delle partenze e i rientri in occasione delle imminenti festività pasquali.

