Gal Valle d'Itria, pesca: uno show-cooking per la conclusione del progetto Censap

FASANO - Sabato 2 dicembre 2023, dalle ore 17:00, presso la Masseria Notarangelo nell’agro della città di Fasano si è tenuto l’evento conclusivo del progetto Censap (Centro servizi avanzati per la pesca). Termina, così, un progetto che ha perseguito l’obiettivo di sostenere, migliorare e sensibilizzare il settore della pesca locale e dei suoi protagonisti, svolgendo attività gratuite di cultura e diffusione di informazione. Il progetto è stato promosso dal Gal Valle d’Itria e finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (Feamp) 2014/2020 - Misura 4.63.

Obiettivo è stato quello di avviare uno “Sportello Pesca”, ovvero un punto fisico di riferimento al fine di sviluppare azioni di rafforzamento delle conoscenze, competenze e strategie da attuare. Le azioni sviluppate sono state molteplici: avvio di percorsi informativi; accompagnamento per il disbrigo delle pratiche amministrative e procedurali; consulenza sulle opportunità di investimento connesse al settore; attività promozionale, divulgazione e marketing territoriale. Per l’occasione si è tenuto uno show-cooking in cui il protagonista è stato il pesce povero introdotto nella cucina quotidiana a cura dello chef Francesco Palmisano e il nutrizionista e co - fondatore di “Alia Fastigia” dottor Domenico De Mattia.

Tra i numerosi ospiti Giannicola D’Amico, presidente Gal “Valle D’Itria” che ha elencato le varie attività che si sono fatte in questi anni, come ad esempio la realizzazione di strutture turistiche e mercati locali, la riqualificazione del Porto di Savelletri, la partecipazione ad un progetto per la valorizzazione del “Riccio di Mare”. A seguire, l’intervento del Sindaco della città di Fasano, Francesco Zaccaria, che si è congratulato con tutti i protagonisti che hanno portato avanti il progetto e anticipando che è stato approvato il dragaggio del Porto di Savelletri per aumentare i posti delle barche. E’ intervenuto anche Giuseppe Galeota, assessore Attività Produttive del Comune di Fasano, che ha sottolineato l’importanza della pesca nel nostro territorio pugliese e che Fasano è l’unico Comune costiero presente nel Gal Valle d’Itria.

A seguire il commento del dottor Domenico De Mattia che ha dichiarato di quanto siamo fortunati ad avere il pesce povero come materia prima del nostro mare, un pesce ricco di proteine e omega 3. Infine, Nico Pagnelli, presidente Cooperativa So.Co.Pes. che ha ringraziato la platea dei pescatori che raramente riescono a riunirsi in posti differenti dal mare e ha dichiarato che ci sono voluti ben due anni per portare a termine il progetto. L’ evento si è concluso con la degustazione di piatti preparati dagli chef dell’Unione Cuochi Puglia.

In merito a questo si ringraziano le aziende: “Miss Freschezza”, “La Pietra”, “Mare Gioioso” per aver offerto e messo a disposizione i loro prodotti e l’Associazione Italiana Sommelier e le cantine per la degustazione di due tipi differenti di Susumaniello.