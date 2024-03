Contro violenza patriarcale e per la pace: "Non una di meno" in piazza l'8 marzo

BRINDISI - A Brindisi "Non Una Di Meno" promuove per l’8, in piazza della Vittoria, marzo un sit-in contro la violenza patriarcale, per la pace, i diritti, la libertà. Dalle 9 alle 12 è previsto un appuntamento con le scuole. Dalle ore 17 alle 20, ci sarà l'appuntamento con la cittadinanza L’invito alle scuole è di partecipare attivamente con materiale, idee, pensieri su uno dei temi proposti, per costruire in piazza un puzzle che definiamo di lotta. "Desideriamo riempire la piazza di tessere che rappresentino la realtà esistente e il bisogno di cambiamento".

Aderiscono Associazione Io Donna Centro antiviolenza, Anpi sezione di Brindisi Vincenzo Gigante, Coordinamento Donne Spi Cgil, Flc Cgil, Auser Brindisi, Arci Brindisi, Collettiva transfemminista Queer Brindisi, Associazione Fr/Azione di Tuturano, WG Academy, Cobas, Centro Crisalide Coop Solerin, Commissione per le Pari opportunità del Comune di Brindisi.

