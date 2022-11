Legalità e lotta alle mafie: evento con Pietro Grasso al maxi cinema Andromeda

BRINDISI - Conad Adriatico è promotore dell’evento nazionale trasmesso in live streaming condotto dal presidente Pietro Grasso sui temi della legalità e della lotta alle mafie che si svolgerà giovedì 17 novembre 2022 alle ore 09:00 presso il cinema Andromeda di Brindisi, Via Bozzano, 1.



L’evento è la prima importante tappa del progetto dedicato al mondo della scuola sostenuto da Fondazione Conad Ets e realizzato da Unisona e sarà trasmesso in diretta streaming dalla Piazza dei Mestieri di Milano. Un importante momento di condivisione durante cui l’ex procuratore nazionale antimafia si confronterà con gli studenti sui molteplici aspetti del fenomeno mafioso, forte della sua lunga esperienza di lotta alla criminalità organizzata, maturata al fianco dei giudici Falcone e Borsellino. Tanti contenuti e le testimonianze, come quella di Raphael Rossi, esperto nella gestione rifiuti di aziende pubbliche commissariate per criminalità organizzata, e del famoso attore comico Salvo Ficarra.



A Brindisi, per questa prima tappa, Conad Adriatico darà l’opportunità agli studenti del territorio di seguire la diretta satellitare dell’evento dal Cinema Andromeda insieme ad oltre cinquanta mila studenti collegati da tutta Italia. Fondazione Conad Ets è l’ente no profit del terzo settore, costituito da Conad per valorizzare l’impegno di Cooperative e Soci a sostegno della Comunità. Unisona, è una realtà impegnata da sempre nella realizzazione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane.

Durante la mattinata interverranno: Toni Matarrelli, sindaco di Mesagne e presidente della Provincia di Brindisi; Valerio D’Amici, presidio Libera di Brindisi “Antonio Sottile e Alberto De Falco” e co-referente regionale di Libera Puglia; Gianluca Tenore, socio Conad Adriatico di Mesagne.